Novartis Aktie News: Novartis legt am Donnerstagnachmittag zu

Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere um 16:28 Uhr 0,8 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 15'122 Punkten steht. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 135,08 CHF zu. Bei 134,28 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 891'460 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 135,22 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 1,02 Prozent zulegen. Bei 99,45 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,42 USD aus. Novartis liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,51 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,63 CHF je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.80 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 11.13 Mrd. CHF eingefahren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2027 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 02.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Novartis.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,91 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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