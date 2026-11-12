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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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12.11.2026 12:29:00

Novartis Aktie News: Novartis legt am Donnerstagmittag zu

Novartis Aktie News: Novartis legt am Donnerstagmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 134,74 CHF.

Novartis
134.02 CHF 0.71%
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Um 12:28 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 134,74 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'174 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 135,08 CHF. Bei 134,28 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 418'530 Novartis-Aktien gehandelt.

Am 05.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,22 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,36 Prozent hinzugewinnen. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 99,45 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,42 USD. Novartis gewährte am 27.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,63 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.80 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 11.13 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Am 03.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 02.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,91 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 191.1714 18.12.2026 162353583
Typ Hebel Verfall Valor
Short 13382 20.11.2026 157924280
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2728 12.32 161119581
Long 11.5362 7.16 162066444
Long 23.0724 2.77 161893990
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7929 12.82 158194605
Short 9.9126 8.21 157436877
Short 25.2491 2.21 157036435
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.65 129204048
Long 8 -39.88 129204046
Long 12 -23.18 144145720
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