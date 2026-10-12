Novartis Aktie News: Novartis am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 119,76 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'861 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 119,88 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 119,68 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 84'810 Aktien.

Am 03.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 132,68 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 10,79 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 97,05 CHF am 29.10.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 18,96 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,42 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 21.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,35 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.39 Mrd. CHF – eine Minderung von -2,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11.62 Mrd. CHF eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,83 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

September 2026: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein

DKSH-Aktie zieht an: Partnerschaft mit Novartis für Augenheilkunde in Singapur

Novartis-Aktie zieht an: Neue MS-Daten vorgestellt - Anleger euphorisch