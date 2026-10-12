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12.10.2026 09:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Novartis Aktie News: Novartis am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Novartis. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 119,76 CHF.

Novartis
119.46 CHF 0.25%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 119,76 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'861 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 119,88 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 119,68 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 84'810 Aktien.

Am 03.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 132,68 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 10,79 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 97,05 CHF am 29.10.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 18,96 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,42 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 21.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,35 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.39 Mrd. CHF – eine Minderung von -2,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11.62 Mrd. CHF eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,83 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.3278 19.03.2027 156216104
Long 1195.8 16.10.2026 158827681
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.4981 18.06.2027 158194268
Short 298.95 18.12.2026 155831216
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4273 11.56 157035868
Long 11.7235 6.52 160577307
Long 21.7418 2.57 161356918
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0341 12.82 160008893
Short 9.1282 9.65 158193982
Short 36.2364 1.49 161357134
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -21.24 129204048
Long 8 -32.72 129204046
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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22.09.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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