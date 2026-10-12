Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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12.10.2026 16:29:00
Novartis Aktie News: Novartis reagiert am Nachmittag positiv
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 119,98 CHF.
Um 16:28 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 119,98 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'892 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 120,08 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 119,68 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'024'000 Stück gehandelt.
Bei 132,68 CHF markierte der Titel am 03.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 29.10.2025 auf bis zu 97,05 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,42 USD aus. Novartis liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.62 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 26.10.2027.
In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,83 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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