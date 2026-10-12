Novartis Aktie News: Novartis am Montagmittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,3 Prozent auf 119,42 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'820 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Novartis-Aktie legte bis auf 119,98 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 119,68 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 448'062 Novartis-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 132,68 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2026 erreicht. Gewinne von 11,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,05 CHF. Dieser Wert wurde am 29.10.2025 erreicht. Mit Abgaben von 18,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,42 USD ausgeschüttet werden. Novartis liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,35 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,71 CHF je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.39 Mrd. CHF – eine Minderung von -2,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11.62 Mrd. CHF eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,83 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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