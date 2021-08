Novartis-Aktie aktuell: Novartis verteuert sich

Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0.4 Prozent auf 85.63 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 12'423 Punkten steht. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 85.94 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 85.50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 955'323 Novartis-Aktien umgesetzt.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 6.81 USD je Novartis-Aktie.

Die Novartis AG ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern mit Sitz in der Schweiz. Das Unternehmen erforscht, entwickelt und vertreibt Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. Ergänzt wird das Sortiment des Pharmakonzerns durch Nahrungsmittel sowie Nahrungsergänzungsmittel, die auf die Bedürfnisse bestimmter Zielgruppen wie Senioren, Sportler oder Kleinkinder ausgerichtet sind.

