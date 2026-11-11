Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Novartis-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 134,32 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'044 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 133,96 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 134,18 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 92'841 Novartis-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,22 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 0,67 Prozent Luft nach oben. Bei 99,45 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 3,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,38 USD je Novartis-Aktie. Novartis gewährte am 27.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,63 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.80 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.13 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.02.2028.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,91 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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