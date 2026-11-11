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11.11.2026 16:29:00
Novartis Aktie News: Novartis am Mittwochnachmittag im Minus
Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 132,92 CHF abwärts.
Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 132,92 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 15'029 Punkten steht. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 132,70 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 134,18 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'149'936 Novartis-Aktien.
Bei einem Wert von 135,22 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,73 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 99,45 CHF am 21.11.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 33,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,38 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,70 CHF je Wertpapier. Am 27.10.2026 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 CHF gegenüber 1,63 CHF im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.80 Mrd. CHF – ein Plus von 5,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 11.13 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2027 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 02.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Novartis.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,91 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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