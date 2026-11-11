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11.11.2026 12:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Mittag mit Kursabschlägen

Novartis Aktie News: Novartis am Mittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 133,30 CHF nach.

Novartis
134.70 CHF 1.22%
Kaufen Verkaufen

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 133,30 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'000 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 132,96 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 134,18 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 483'542 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 135,22 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 1,44 Prozent zulegen. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 99,45 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 25,39 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,38 USD, nach 3,70 CHF im Jahr 2025. Novartis veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,51 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,63 CHF je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 11.80 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.13 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Novartis am 03.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 02.02.2028 dürfte Novartis die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,91 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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