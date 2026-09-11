Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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11.09.2026 09:29:00
Novartis Aktie News: Novartis am Freitagvormittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Novartis zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 112,64 CHF nach oben.
Um 09:28 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 112,64 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'785 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 112,74 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 112,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 96'722 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2026 bei 132,68 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,79 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.09.2025 bei 96,03 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 14,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,46 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 21.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 CHF je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11.39 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11.62 Mrd. CHF umgesetzt worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Novartis die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,80 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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