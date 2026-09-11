Novartis Aktie News: Novartis gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Das Papier von Novartis konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 112,32 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'792 Punkten liegt. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 113,70 CHF zu. Bei 112,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 1'330'392 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 132,68 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 96,03 CHF. Mit einem Kursverlust von 14,50 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 3,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,46 USD je Novartis-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 21.07.2026. Das EPS wurde auf 1,35 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11.39 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11.62 Mrd. CHF umsetzen können.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 26.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,80 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie stark: Grossaktionär fordert nach Rückschlägen Veränderungen im Verwaltungsrat

Novartis-Aktie: Deutsche Bank AG senkt Bewertung auf Hold

Nach zweistelligem Kursrutsch: Novartis-Aktie verliert rund 24 Milliarden Franken an Börsenwert