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10.11.2026 09:29:00

Novartis Aktie News: Anleger greifen bei Novartis am Vormittag zu

Novartis Aktie News: Anleger greifen bei Novartis am Vormittag zu

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 133,80 CHF nach oben.

Novartis
133.53 CHF -0.16%
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 133,80 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'048 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 134,06 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 133,50 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 102'066 Novartis-Aktien.

Am 05.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,22 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 1,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 99,45 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 25,67 Prozent Luft nach unten.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,38 USD aus. Am 27.10.2026 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,63 CHF je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11.80 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.13 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 5,98 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 03.02.2027 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 02.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,91 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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