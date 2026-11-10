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10.11.2026 16:29:00

Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Nachmittag nordwärts

Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 134,26 CHF.

Novartis
133.96 CHF 0.17%
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Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 134,26 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'034 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 134,58 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 133,50 CHF. Zuletzt wechselten 725'111 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,22 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 99,45 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,38 USD ausgeschüttet werden. Novartis gewährte am 27.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,63 CHF je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.80 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 11.13 Mrd. CHF eingefahren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Novartis wird am 03.02.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 02.02.2028 dürfte Novartis die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,91 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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