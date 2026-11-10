Novartis Aktie News: Novartis am Dienstagmittag fester

Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere um 12:28 Uhr 0,5 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'057 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 134,14 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 133,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 306'989 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 135,22 CHF. 0,81 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 99,45 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 25,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,38 USD, nach 3,70 CHF im Jahr 2025. Am 27.10.2026 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,63 CHF je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11.80 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.13 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 02.02.2028 werfen.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,91 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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