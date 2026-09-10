Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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10.09.2026 16:29:00
Novartis Aktie News: Novartis zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester
Die Aktie von Novartis zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 112,32 CHF.
Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 112,32 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'762 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 113,68 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 111,92 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'524'485 Novartis-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (132,68 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.09.2025 bei 96,03 CHF. Mit einem Kursverlust von 14,50 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,46 USD aus. Am 21.07.2026 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,35 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11.39 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um -2,00 Prozent verringert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2026 8,80 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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