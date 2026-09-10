Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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10.09.2026 12:29:00
Novartis Aktie News: Novartis zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 113,36 CHF.
Um 12:28 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 113,36 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'803 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 113,46 CHF. Mit einem Wert von 111,92 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 639'858 Novartis-Aktien umgesetzt.
Am 03.09.2026 markierte das Papier bei 132,68 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,04 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 18.09.2025 Kursverluste bis auf 96,03 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 15,29 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,46 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,70 CHF aus. Novartis liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 CHF, nach 1,71 CHF im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 11.39 Mrd. CHF, gegenüber 11.62 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -2,00 Prozent präsentiert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,80 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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