Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 125,84 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'557 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 125,58 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 126,10 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 468'904 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 131,50 CHF markierte der Titel am 29.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2025 bei 93,14 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 25,99 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,46 USD aus. Am 21.07.2026 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -2,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.39 Mrd. CHF im Vergleich zu 11.62 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 26.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,79 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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