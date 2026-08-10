Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.08.2026 16:29:00
Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Novartis gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 125,84 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 125,84 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'557 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 125,58 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 126,10 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 468'904 Novartis-Aktien den Besitzer.
Bei 131,50 CHF markierte der Titel am 29.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2025 bei 93,14 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 25,99 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,46 USD aus. Am 21.07.2026 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -2,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.39 Mrd. CHF im Vergleich zu 11.62 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 26.10.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,79 USD je Novartis-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie
Experten sehen bei Novartis-Aktie Potenzial
Novartis-Aktie zieht an: Neue Zulassung in Grossbritannien stärkt Medikamentenpipeline
Novartis-Aktie dennoch im Minus: Erweiterte US-Zulassung für Pluvicto bei Prostatakrebs
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Novartis AG
|
20:18
|Experten sehen bei Novartis-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
16:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
12:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Montagmittag nahezu unbewegt (finanzen.ch)
|
09:29
|Novartis Aktie News: Novartis präsentiert sich am Montagvormittag fester (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Novartis-Aktie zieht an: Neue Zulassung in Grossbritannien stärkt Medikamentenpipeline (AWP)
|
07.08.26
|Pluszeichen in Zürich: SMI verbucht mittags Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu Novartis AG
|07:19
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|07:19
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|07:19
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas tiefer -- SMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.