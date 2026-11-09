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09.11.2026 09:29:00
Novartis Aktie News: Novartis verteuert sich am Montagvormittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Um 09:28 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 133,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'797 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 134,02 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 132,70 CHF. Zuletzt wechselten 91'900 Novartis-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 135,22 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 99,45 CHF. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,38 USD. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 27.10.2026. In Sachen EPS wurden 0,51 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,63 CHF je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 11.80 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.13 Mrd. CHF umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Novartis am 03.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 02.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,89 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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