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09.11.2026 16:29:00
Novartis Aktie News: Novartis am Montagnachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Novartis gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 132,92 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,1 Prozent auf 132,92 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'911 Punkten notiert. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 132,70 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 132,70 CHF. Bisher wurden via SIX SX 856'156 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 135,22 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (99,45 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,38 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Novartis liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,51 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,63 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11.80 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11.13 Mrd. CHF umsetzen können.
Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 präsentieren. Novartis dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.02.2028 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,89 USD je Novartis-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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