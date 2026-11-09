Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’946 1.0%  SPI 21’033 1.0%  Dow 52’233 1.9%  DAX 26’266 1.7%  Euro 0.9203 0.7%  EStoxx50 6’290 1.9%  Gold 4’108 1.0%  Bitcoin 61’515 0.3%  Dollar 0.8215 0.2%  Öl 93.9 -4.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Roche149905998Nestlé3886335ABB1222171Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Holcim1221405Novartis1200526
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
DZ BANK: Halten für GEA-Aktie
Rheinmetall erhält Millionenauftrag für Luftverteidigung aus Belgien - Aktie steigt
Commerzbank-Aktie legt zu: Unicredit will Einfluss im Aufsichtsrat ausbauen
Analysten-Lieblinge enttäuschen: Was die schwache Performance für Anleger heisst
DZ BANK: Kaufen-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.11.2026 16:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Novartis Aktie News: Novartis am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Novartis gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 132,92 CHF.

Novartis
133.39 CHF 0.47%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,1 Prozent auf 132,92 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'911 Punkten notiert. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 132,70 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 132,70 CHF. Bisher wurden via SIX SX 856'156 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 135,22 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (99,45 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,38 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Novartis liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,51 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,63 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11.80 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11.13 Mrd. CHF umsetzen können.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 präsentieren. Novartis dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.02.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,89 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie schwächer: Tumorfälle bei Kindern nach Zolgensma-Behandlung

Novartis-Aktie kaum verändert: Forschungskooperation mit BioArctic beendet

Analyse: Deutsche Bank AG stuft Novartis-Aktie herab

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.473 20.11.2026 160676719
Long 12.3167 16.06.2028 157230662
Long 110.85 15.01.2027 161894503
Typ Hebel Verfall Valor
Short 13302 20.11.2026 157924280
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2293 13.13 161356918
Long 12.4318 7.30 162066444
Long 27.1469 2.91 161893990
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4261 12.72 158194605
Short 9.5157 8.11 157436877
Short 21.1143 2.12 157036435
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -44.79 129204045
Long 8 -39.61 129204046
Long 12 -8.95 160577283
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Novartis AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Novartis AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:14 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Novartis Sell Deutsche Bank AG
29.10.26 Novartis Market-Perform Bernstein Research
29.10.26 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Novartis Neutral UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:15 Logo WHS DAX dreht nach oben – KI-Aktien brechen ein! Kommt jetzt die Trendwende?
14:53 Industrie zwischen Aufschwung und Transformation
09:41 SMI gibt deutlich nach
09:35 Marktüberblick: Daimler Truck im Fokus
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Erster Konter nach dem Ausverkauf
06.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
06.11.26 Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’475.84 19.47 SNBC4U
Short 15’828.38 13.27 SIBAEU
Short 16’360.05 8.97 SYBQ4U
SMI-Kurs: 14’946.15 09.11.2026 17:31:02
Long 14’254.72 20.00 SGBV7U
Long 13’908.93 13.64 S5YRBU
Long 13’326.22 8.91 SPBO2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie unter Druck: CEO Huang hatte Affäre mit möglicher chinesischer Spionin
Bitcoin & Elon Musk: Was seine Energie-These für Anleger bedeutet
Rheinmetall erhält Millionenauftrag für Luftverteidigung aus Belgien - Aktie steigt
Aktien New York Schluss: Nasdaq-Erholung scheitert vor Apple und Wahlen
Rückschlag für die SpaceX-Aktie: Kurs rutscht zeitweise unter den Ausgabepreis – Binance-Chef bleibt bullish
Gold, Öl & Co. in KW 45: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
SMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Weltbank-Prognose für 2026: Warum Energie und Edelmetalle deutlich teurer werden
Midterms: Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahl

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.