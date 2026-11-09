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09.11.2026 12:29:00

Novartis Aktie News: Anleger schicken Novartis am Mittag ins Plus

Novartis Aktie News: Anleger schicken Novartis am Mittag ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 134,46 CHF.

Novartis
134.60 CHF 1.39%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Novartis konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 134,46 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'866 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 134,54 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 132,70 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 341'652 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 135,22 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,57 Prozent. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 99,45 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,04 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,38 USD belaufen. Novartis veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,51 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,63 CHF je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11.80 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11.13 Mrd. CHF umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Novartis am 03.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 02.02.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,89 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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