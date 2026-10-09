Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.10.2026 16:29:00
Novartis Aktie News: Novartis präsentiert sich am Freitagnachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 119,76 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 119,76 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'807 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 119,76 CHF. Bei 118,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 973'174 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 132,68 CHF erreichte der Titel am 03.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 9,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 97,05 CHF am 29.10.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 18,96 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,42 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,70 CHF je Wertpapier. Am 21.07.2026 äusserte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,35 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,71 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 11.39 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,83 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie
DKSH-Aktie zieht an: Partnerschaft mit Novartis für Augenheilkunde in Singapur
Novartis-Aktie zieht an: Neue MS-Daten vorgestellt - Anleger euphorisch
ETF Compass Q3-Review: Die Rally stockt - warum dieser Core-ETF trotzdem vorne liegt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Novartis AG
|
09.10.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Novartis Aktie News: Novartis präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Novartis Aktie News: Novartis am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
09.10.26
|STOXX 50 aktuell: Das macht der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Novartis Aktie News: Novartis macht am Freitagvormittag Boden gut (finanzen.ch)
|
09.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende in Rot (finanzen.ch)