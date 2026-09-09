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09.09.2026 09:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag in Rot

Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Novartis. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 111,34 CHF.

Novartis
111.32 CHF -0.84%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 111,34 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'983 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 110,30 CHF. Bei 110,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 294'748 Novartis-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2026 auf bis zu 132,68 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 96,03 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2025). Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 13,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,41 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 21.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11.39 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um -2,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 26.10.2027 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,80 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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