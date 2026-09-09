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09.09.2026 16:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag freundlich

Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 112,02 CHF nach oben.

Novartis
111.66 CHF -0.53%
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Um 16:28 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 112,02 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'861 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 112,52 CHF. Bei 110,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'559'678 Novartis-Aktien.

Bei 132,68 CHF erreichte der Titel am 03.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 18,44 Prozent Luft nach oben. Bei 96,03 CHF fiel das Papier am 18.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 14,27 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,41 USD. Novartis veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,35 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -2,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.39 Mrd. CHF im Vergleich zu 11.62 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Novartis dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,80 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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