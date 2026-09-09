Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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09.09.2026 12:29:00
Novartis Aktie News: Novartis am Mittwochmittag mit Verlusten
Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 111,64 CHF.
Die Novartis-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 111,64 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'927 Punkten realisiert. Die Novartis-Aktie sank bis auf 110,30 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 110,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 950'208 Novartis-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2026 auf bis zu 132,68 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 96,03 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 13,98 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 3,70 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,41 USD aus. Am 21.07.2026 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 CHF, nach 1,71 CHF im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -2,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11.62 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11.39 Mrd. CHF.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 präsentieren. Am 26.10.2027 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,80 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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