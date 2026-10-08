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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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08.10.2026 09:29:00

Novartis Aktie News: Anleger schicken Novartis am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Novartis Aktie News: Anleger schicken Novartis am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 118,72 CHF.

Novartis
117.78 CHF -1.64%
Kaufen Verkaufen

Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 118,72 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'656 Punkten notiert. Bei 118,68 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 119,08 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 103'205 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2026 markierte das Papier bei 132,68 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.10.2025 bei 97,05 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 18,25 Prozent wieder erreichen.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,39 USD aus. Novartis liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 11.39 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.62 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Novartis wird am 27.10.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,82 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Long 593.3 20.11.2026 160008218
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.7873 18.06.2027 158194268
Short 296.85 18.12.2026 155831216
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3702 12.06 158193706
Long 11.6412 6.95 157036630
Long 26.3689 2.17 161356918
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 27.5953 1.96 161357134
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Long 5 -38.06 129204045
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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22.09.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
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