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08.10.2026 16:29:00

Novartis Aktie News: Novartis verliert am Donnerstagnachmittag

Novartis Aktie News: Novartis verliert am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 118,16 CHF.

Novartis
118.76 CHF 0.83%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,5 Prozent auf 118,16 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'709 Punkten steht. In der Spitze büsste die Novartis-Aktie bis auf 117,88 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 119,08 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'227'907 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2026 markierte das Papier bei 132,68 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,29 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 97,05 CHF am 29.10.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 17,87 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 3,70 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,39 USD aus. Am 21.07.2026 äusserte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,35 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11.62 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 26.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2026 8,82 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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