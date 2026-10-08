Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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08.10.2026 12:29:00
Novartis Aktie News: Novartis am Mittag mit Abschlägen
Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 118,52 CHF ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,2 Prozent auf 118,52 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'666 Punkten realisiert. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 118,22 CHF ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 119,08 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 539'917 Stück gehandelt.
Am 03.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 132,68 CHF. 11,95 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 97,05 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,39 USD aus. Am 21.07.2026 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,35 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,82 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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