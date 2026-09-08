Novartis Aktie News: Novartis knickt am Nachmittag ein

Um 16:28 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 10,1 Prozent auf 112,80 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'065 Punkten steht. In der Spitze büsste die Novartis-Aktie bis auf 112,06 CHF ein. Mit einem Wert von 113,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 5'716'507 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2026 bei 132,68 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 14,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 96,03 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 14,87 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,46 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,70 CHF je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 21.07.2026. Es stand ein EPS von 1,35 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,79 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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