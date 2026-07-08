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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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08.07.2026 16:29:00

Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Nachmittag schwächer

Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 126,52 CHF.

Novartis
125.58 CHF -1.12%
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Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 126,52 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'257 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 125,26 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 126,32 CHF. Zuletzt wechselten 598'071 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 27.02.2026 markierte das Papier bei 131,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 3,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 22.07.2025 auf bis zu 91,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 27,92 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,47 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.04.2026 lud Novartis zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. In Sachen EPS wurden 1,29 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,65 CHF je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 10.28 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.90 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um -13,62 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 21.07.2026 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 20.07.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,70 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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