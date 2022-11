Novartis Aktie News: Novartis verbilligt sich am Mittag

Um 12:28 Uhr fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 80,57 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 10'786 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Novartis-Aktie bis auf 80,34 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 81,05 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 715'055 Novartis-Aktien.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 25.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -4,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12'500,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 13'030,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Novartis am 01.02.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 31.01.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 6,01 USD im Jahr 2022 aus.

