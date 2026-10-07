Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag stärker

Das Papier von Novartis konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 117,96 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'774 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 117,96 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 117,72 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 113'071 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei 132,68 CHF erreichte der Titel am 03.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 12,48 Prozent zulegen. Am 29.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 97,05 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 17,73 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,39 USD belaufen. Novartis gewährte am 21.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,35 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,71 CHF je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -2,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.39 Mrd. CHF im Vergleich zu 11.62 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,82 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

September 2026: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein

ETF Compass Q3-Review: Die Rally stockt - warum dieser Core-ETF trotzdem vorne liegt

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 3 Jahren verdient