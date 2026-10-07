Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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07.10.2026 12:29:00
Novartis Aktie News: Novartis zeigt sich am Mittwochmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Novartis. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 118,46 CHF zu.
Um 12:28 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 118,46 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'765 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 118,84 CHF. Bei 117,72 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 522'559 Novartis-Aktien umgesetzt.
Am 03.09.2026 markierte das Papier bei 132,68 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Am 29.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,05 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,39 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,70 CHF aus. Am 21.07.2026 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,35 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.39 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 26.10.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,82 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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