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07.09.2026 09:29:00

Novartis Aktie News: Novartis büsst am Montagvormittag ein

Novartis Aktie News: Novartis büsst am Montagvormittag ein

Die Aktie von Novartis gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 125,12 CHF.

Novartis
124.85 CHF -3.67%
Kaufen Verkaufen

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 125,12 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'215 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 124,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 124,64 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 372'780 Novartis-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2026 auf bis zu 132,68 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 6,04 Prozent Luft nach oben. Bei 96,03 CHF fiel das Papier am 18.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 23,25 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,45 USD. Am 21.07.2026 äusserte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,35 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie eingefahren. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.39 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2026 8,80 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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