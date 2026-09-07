Novartis Aktie News: Novartis verliert am Nachmittag

Um 16:28 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,6 Prozent auf 126,20 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'306 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 124,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 124,64 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'613'883 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 132,68 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 96,03 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,91 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,45 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 21.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,35 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -2,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11.39 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 11.62 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Novartis-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Novartis dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,80 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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