Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 3,0 Prozent auf 125,66 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'278 Punkten steht. Die Novartis-Aktie sank bis auf 124,60 CHF. Mit einem Wert von 124,64 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1'013'029 Novartis-Aktien gehandelt.

Am 03.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 132,68 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 5,59 Prozent zulegen. Bei 96,03 CHF fiel das Papier am 18.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,45 USD. Novartis veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11.39 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11.62 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 26.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,80 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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