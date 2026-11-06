Novartis Aktie News: Novartis fällt am Vormittag

Die Novartis-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 131,56 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'712 Punkten steht. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 130,64 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 132,48 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 635'769 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 135,22 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,78 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 99,45 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,38 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,70 CHF je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 27.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,63 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.80 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.13 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Novartis wird am 03.02.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2026 8,88 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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