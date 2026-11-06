Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag Verlust reich

Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 132,04 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'722 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 130,10 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 132,48 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'979'469 Novartis-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 135,22 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. 2,41 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 99,45 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,68 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,38 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,70 CHF je Wertpapier. Novartis liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 CHF gegenüber 1,63 CHF im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.80 Mrd. CHF im Vergleich zu 11.13 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Novartis wird am 03.02.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.02.2028.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,88 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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