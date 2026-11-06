Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Freitagmittag südwärts

Die Novartis-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 130,30 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'616 Punkten steht. Bei 130,30 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 132,48 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'211'973 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 135,22 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,78 Prozent. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 99,45 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 23,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,38 USD belaufen. Novartis gewährte am 27.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,51 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,63 CHF je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.80 Mrd. CHF im Vergleich zu 11.13 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Novartis am 03.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.02.2028 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,88 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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