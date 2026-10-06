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06.10.2026 09:29:00

Novartis Aktie News: Novartis gewinnt am Vormittag an Fahrt

Novartis Aktie News: Novartis gewinnt am Vormittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,5 Prozent auf 118,28 CHF zu.

Novartis
118.08 CHF 1.64%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 118,28 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'833 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 118,42 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 117,28 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 121'387 Novartis-Aktien.

Am 03.09.2026 markierte das Papier bei 132,68 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 97,05 CHF am 29.10.2025. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 17,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,40 USD, nach 3,70 CHF im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 21.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11.39 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11.62 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,82 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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