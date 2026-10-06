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06.10.2026 16:29:00

Novartis Aktie News: Anleger schicken Novartis am Dienstagnachmittag ins Plus

Novartis Aktie News: Anleger schicken Novartis am Dienstagnachmittag ins Plus

Die Aktie von Novartis zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 116,76 CHF.

Novartis
117.04 CHF 0.74%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 116,76 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'772 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 118,58 CHF. Bei 117,28 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 951'629 Novartis-Aktien.

Am 03.09.2026 markierte das Papier bei 132,68 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 13,63 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.10.2025 (97,05 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 16,88 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,40 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 21.07.2026. Das EPS wurde auf 1,35 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2026 8,82 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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