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06.10.2026 12:29:00

Novartis Aktie News: Anleger greifen bei Novartis am Mittag zu

Novartis Aktie News: Anleger greifen bei Novartis am Mittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Novartis. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Novartis
117.54 CHF 1.18%
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Um 12:28 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 117,84 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'858 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 118,58 CHF. Bei 117,28 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 510'925 Novartis-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 132,68 CHF erreichte der Titel am 03.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Am 29.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,05 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 17,64 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 3,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,40 USD je Novartis-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 21.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 1,35 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,71 CHF je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11.62 Mrd. CHF gelegen.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2026 8,82 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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