06.01.2026 12:29:00
Novartis Aktie News: Novartis am Dienstagmittag höher
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 109,48 CHF.
Um 12:28 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 109,48 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'210 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 109,96 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 109,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 410'982 Novartis-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.12.2025 bei 110,88 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 81,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,15 USD ausgeschüttet werden. Novartis liess sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,63 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,37 CHF je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,19 Prozent auf 11.13 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.11 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.02.2027 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2025 8,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Novartis AG
|05.01.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Dienstag seitwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.