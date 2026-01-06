Novartis Aktie News: Novartis am Dienstagmittag höher

Um 12:28 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 109,48 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'210 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 109,96 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 109,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 410'982 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.12.2025 bei 110,88 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 81,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,15 USD ausgeschüttet werden. Novartis liess sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,63 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,37 CHF je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,19 Prozent auf 11.13 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.11 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.02.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2025 8,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Novartis-Aktie

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Novartis-Aktie im Fokus: Pharmaunternehmen erhöhen offenbar US-Preise für 350 Medikamente