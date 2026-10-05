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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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05.10.2026 09:29:00

Novartis Aktie News: Novartis zieht am Montagvormittag an

Novartis Aktie News: Novartis zieht am Montagvormittag an

Die Aktie von Novartis gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 117,22 CHF.

Novartis
117.52 CHF 1.04%
Kaufen Verkaufen

Die Novartis-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 117,22 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'698 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 117,48 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 117,48 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 158'941 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2026 bei 132,68 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 13,19 Prozent zulegen. Am 29.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,05 CHF ab. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 20,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,40 USD. Am 21.07.2026 lud Novartis zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es stand ein EPS von 1,35 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 CHF in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 11.39 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von -2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,81 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.3766 17.12.2027 156216113
Long 775.6 18.12.2026 135463617
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.8804 19.03.2027 158194267
Short 194.0333 18.12.2026 155831216
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2311 12.16 160676839
Long 11.5188 6.91 157035866
Long 48.5083 0.19 161113589
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1423 12.30 158193982
Short 11.3029 7.16 158193981
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 129204048
Long 8 -30.90 129204046
Long 12 -8.33 160577283
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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