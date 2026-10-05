Novartis Aktie News: Novartis zieht am Montagvormittag an

Die Novartis-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 117,22 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'698 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 117,48 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 117,48 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 158'941 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2026 bei 132,68 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 13,19 Prozent zulegen. Am 29.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,05 CHF ab. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 20,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,40 USD. Am 21.07.2026 lud Novartis zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es stand ein EPS von 1,35 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 CHF in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 11.39 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von -2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,81 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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