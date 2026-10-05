Novartis Aktie News: Novartis macht am Montagnachmittag Boden gut

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 116,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'708 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 118,28 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 117,48 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'163'308 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 132,68 CHF erreichte der Titel am 03.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,79 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 97,05 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 3,70 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,40 USD aus. Am 21.07.2026 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 1,35 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11.39 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11.62 Mrd. CHF umsetzen können.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,81 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie verliert: Konzern baut RNA-Portfolio mit Milliarden-Deal in China aus

Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Novartis-Aktie mit Sell in neuer Analyse

Novartis-Aktie in Rot: Biomedical nutzt künftig Forschungsdaten von US-CAS