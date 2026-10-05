Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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05.10.2026 12:29:00
Novartis Aktie News: Novartis zeigt sich am Montagmittag freundlich
Die Aktie von Novartis gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 117,60 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,1 Prozent auf 117,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'726 Punkten liegt. Bei 117,94 CHF erreichte die Novartis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 117,48 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 554'077 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2026 bei 132,68 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,82 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 29.10.2025 Kursverluste bis auf 97,05 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 17,47 Prozent wieder erreichen.
Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,40 USD aus. Novartis veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,35 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11.39 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.62 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 26.10.2027 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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