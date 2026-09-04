Novartis Aktie News: Novartis am Freitagvormittag mit Einbussen

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 130,58 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'400 Punkten steht. Die Novartis-Aktie sank bis auf 130,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 130,66 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 183'162 Novartis-Aktien.

Am 03.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 132,68 CHF. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 1,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 18.09.2025 auf bis zu 96,03 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 26,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,46 USD aus. Novartis liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,35 CHF gegenüber 1,71 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11.39 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um -2,00 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,78 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie wenig bewegt: Lizenzvereinbarung mit Alteogen - Stellenstreichungen in Basel

Novartis-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Novartis-Aktie in Grün: Rückschlag bei Autoimmun-Zelltherapie nach Todesfällen - Primäre Ziele bei MS-Medikament erreicht