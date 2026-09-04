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04.09.2026 16:29:00

Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 129,94 CHF.

Novartis
129.39 CHF -1.63%
Kaufen Verkaufen

Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 129,94 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'391 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 129,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 130,66 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'089'790 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 132,68 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 2,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 96,03 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,10 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,46 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 21.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,35 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -2,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.39 Mrd. CHF im Vergleich zu 11.62 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2026 8,78 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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