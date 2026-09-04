Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’394 0.0%  SPI 20’233 0.0%  Dow 53’686 1.2%  DAX 26’091 0.3%  Euro 0.9398 0.1%  EStoxx50 6’392 0.1%  Gold 4’469 -0.1%  Bitcoin 65’641 0.0%  Dollar 0.8084 0.1%  Öl 94.8 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Volkswagen (VW) vz-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform
VW-Aktie springt an: Aufsichtsrat stimmt Konzern-Zukunftsplan zu
Lufthansa-Aktie: Swiss-Flug mit Notlandung wegen medizinischem Zwischenfall
Siemens Energy-Aktie fester: Konzernchef sieht zunehmende Bedrohungslage in Deutschland
Swiss Life-Aktie in Grün: Konzern platziert neue Hybridanleihe am Markt
Suche...
Plus500 Depot

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.09.2026 12:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Novartis Aktie News: Novartis am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 129,88 CHF.

Novartis
129.88 CHF -1.25%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 129,88 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'385 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 129,70 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 130,66 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 577'568 Novartis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2026 bei 132,68 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 2,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 96,03 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,46 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,70 CHF je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 21.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 CHF, nach 1,71 CHF im Vorjahresvergleich. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.39 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 26.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,78 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie wenig bewegt: Lizenzvereinbarung mit Alteogen - Stellenstreichungen in Basel

Novartis-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Novartis-Aktie in Grün: Rückschlag bei Autoimmun-Zelltherapie nach Todesfällen - Primäre Ziele bei MS-Medikament erreicht

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4736 17.12.2027 139789087
Long 11.5591 15.12.2028 151874583
Long 1300.3999 18.09.2026 158194294
Typ Hebel Verfall Valor
Short 866.9333 18.12.2026 146216171
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2648 12.26 156216360
Long 11.8073 7.05 158244815
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1451 12.22 157436877
Short 9.0194 9.24 157230865
Short 13.004 6.00 157036435
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.14 129204048
Long 8 -11.56 129204049
Long 12 -7.35 139256297
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Novartis AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten