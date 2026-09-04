Novartis Aktie News: Novartis am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Um 12:28 Uhr fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 129,88 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'385 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 129,70 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 130,66 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 577'568 Novartis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2026 bei 132,68 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 2,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 96,03 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,46 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,70 CHF je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 21.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 CHF, nach 1,71 CHF im Vorjahresvergleich. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.39 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 26.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,78 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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