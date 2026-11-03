Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag im Aufwind

Das Papier von Novartis legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 132,58 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'776 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 133,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 133,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 108'565 Novartis-Aktien.

Bei 135,06 CHF markierte der Titel am 30.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Bei 99,15 CHF fiel das Papier am 04.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 33,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,38 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,70 CHF aus. Am 27.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,51 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,63 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.80 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 11.13 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 03.02.2027 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,87 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Analyse: Deutsche Bank AG stuft Novartis-Aktie herab

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis von vor 3 Jahren verdient

Oktober 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Novartis-Aktie