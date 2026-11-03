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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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03.11.2026 09:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag im Aufwind

Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Novartis. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 132,58 CHF.

Novartis
131.74 CHF 0.29%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Novartis legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 132,58 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'776 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 133,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 133,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 108'565 Novartis-Aktien.

Bei 135,06 CHF markierte der Titel am 30.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Bei 99,15 CHF fiel das Papier am 04.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 33,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,38 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,70 CHF aus. Am 27.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,51 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,63 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.80 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 11.13 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 03.02.2027 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,87 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.3252 21.12.2029 159690419
Long 109.9 15.01.2027 161894503
Typ Hebel Verfall Valor
Short 439.6 20.11.2026 160008208
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2862 12.47 161113590
Long 12.4415 6.66 161595658
Long 28.0596 2.15 161595364
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.0219 14.58 158194605
Short 11.1763 6.98 157230865
Short 17.3526 3.80 157036435
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.22 129204048
Long 8 -39.00 129204046
Long 12 -22.05 144145720
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

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Short 15’699.96 13.83 SABWMU
Short 16’279.53 8.94 SXB66U
SMI-Kurs: 14’743.09 03.11.2026 17:30:38
Long 14’139.33 19.10 SAB9DU
Long 13’830.77 13.71 SSDNBU
Long 13’254.64 8.97 S8BFJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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