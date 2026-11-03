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03.11.2026 12:29:00
Novartis Aktie News: Novartis am Mittag gefragt
Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 132,34 CHF.
Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 132,34 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'778 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Novartis-Aktie legte bis auf 133,12 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 133,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 480'280 Stück gehandelt.
Am 30.10.2026 markierte das Papier bei 135,06 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 99,15 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,08 Prozent.
Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,38 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 27.10.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,63 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.80 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 11.13 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Novartis am 03.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 02.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,87 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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